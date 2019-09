Drie vennootschappen van Thomas Cook België failliet verklaard, grootste vraagt bescherming HAA

25 september 2019

11u46

Bron: Belga 2 Geld De Gentse ondernemingsrechtbank heeft drie vennootschappen van Thomas Cook failliet verklaard. Het gaat om Thomas Cook België nv (70 medewerkers), Thomas Cook Retail nv (5 medewerkers) en Thomas Cook Financial Services nv, waar geen medewerkers onder vallen.

De touroperator mikt op een doorstart voor Thomas Cook Retail België nv, het grootste deel van het bedrijf. Voor deze vierde vennootschap zal bescherming worden aangevraagd tegen schuldeisers via de WCO-procedure (wet op de continuïteit van de ondernemingen, nvdr.). De vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann- Thomas Cook-kantoren. De WCO-aanvraag voor Thomas Cook Retail België nv wordt eind deze week of begin volgende week verwacht.

CEO Jan Dekeyser meldde gisteren dat de directie de boeken ging neerleggen voor de vennootschappen Thomas Cook België nv (70 medewerkers) en Thomas Cook Retail nv (5 medewerkers). Ook voor Thomas Cook Financial Services nv werd het faillissement aangevraagd. Het gaat om een "juridische financiële entiteit met bestuurders, maar waar geen medewerkers onder vallen", aldus nog de woordvoerster van Thomas Cook.



De ondernemingsrechtbank heeft deze voormiddag het faillissement uitgesproken van de drie vennootschappen. Dat gebeurde niet openbaar, omdat het vooral om een schriftelijke procedure ging. De rechtbank stelde een team van drie curatoren aan. Het gaat om Mieke Verplancke, Pieter Huyghe en Hans De Meyer, ook curator in het faillissement van de Optima Bank. Er werden ook twee rechters-commissarissen aangesteld, die toezicht moeten houden op de procedure en machtigingen verlenen.



De schuldeisers kunnen binnen de dertig dagen aangifte doen van schuldvorderingen, maar in de praktijk is er één jaar tijd voor bijkomende aangiftes.

Overleg met vakbonden

De vakbonden bij Thomas Cook België zitten vandaag opnieuw samen met de directie in het kader van een plan van aanpak voor de WCO-procedure. “Het was de directie zelf die ons hiervoor uitgenodigd heeft, om onze feedback te horen over dat plan van aanpak, omdat dit ook een impact zal hebben op het personeel”, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB.



Het personeel zit nog met veel vragen over hoe het nu verder moet. In eerste instantie gaat het om de 75 werknemers die werken voor de twee entiteiten waarvan het doek gevallen is (Thomas Cook België nv en Thomas Cook Retail nv, nvdr.).

De personeelsleden in de winkels zijn vandaag aan de slag gegaan, bevestigt De Coster. “Niet met het grootste enthousiasme, want ook zij zitten met nog veel vragen over hoe het verder moet”, zegt de vakbondsvrouw. Het personeel in de winkels valt onder Thomas Cook Retail België nv, maar de directie hoopt dus dat die tak, met ruim 500 werknemers, een doorstart kan krijgen.

Belangrijk

Gisteren had de directie al aangegeven de sociale partners te willen betrekken. De Coster apprecieert dat dat nu ook gebeurt. Ze verwacht niet dat de bonden daar concrete info zullen krijgen over geïnteresseerde overnemers. “Ik begrijp dat de directie dat voorlopig vertrouwelijk wil houden. Het is nu vooral belangrijk dat de aanvraag voor de bescherming tegen schuldeisers in een rustige atmosfeer kan gebeuren.”

Hoe laat bonden en directie zullen samenzitten, is nog niet duidelijk. “Dat zal mogelijk niet in een heel formele context zijn”, zegt De Coster.