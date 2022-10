Douane int steeds meer achterstallige boetes van wanbetalers, dankzij slimme camera’s

Sinds 1 januari 2017 worden de slimme camera's van de douane gevreesd door wanbetalers in ons land. De ANPR­-camera's, die de nummerplaten van voorbijrijdende wagens kunnen scannen, zijn sindsdien namelijk aangesloten op een database met personen en bedrijven die achterstallige boetes op hun naam hebben.



De intrede van de slimme camera's was meteen een succes, want in het eerste jaar werd 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes geïnd. Ook in 2018 ging het om een bedrag van 1,7 miljoen euro, daarna ging het bedrag omlaag. Zo werd er in 2019 nog 1,2 miljoen euro gerecupereerd en in 2020 1,1 miljoen euro.