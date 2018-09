Douane in EU onderschepte vorig jaar 31 miljoen namaak- en valse producten ADN

27 september 2018

15u13

Bron: Belga 0 Geld De douanediensten van de Europese lidstaten hebben in 2017 alles samen 31 miljoen namaakproducten of valse producten tegengehouden aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Hun straatwaarde bedroeg 580 miljoen euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie.

Voeding maakte 24 procent van alle onderschepte producten uit en was zo de meest vertegenwoordigde categorie. Speelgoed kwam met 11 procent op de tweede plaats, voor sigaretten (9 procent) en kleding (7 procent). China was met grote voorsprong het land waar de meeste namaak- of valse producten vandaan kwamen. 73,04 procent was van Chinese origine. Hongkong volgde met 10,29 procent, Turkije met 4,26 procent.

Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal onderschepte producten en het aantal douane-interventies dat daarvoor nodig was, jaar na jaar fel kan schommelen. In 2016 werden nog 41 miljoen producten onderschept. Het aantal interventies daalde van 63.000 tot 57.000.



De Belgische douane kon in 2017 de hand leggen op 966.155 producten, een daling met 77 procent in vergelijking met 2016 (4.287.417). Het aantal intercepties door de douane daalde van 19.137 tot 13.786 (-28 procent). Met 18.888 zaken liet enkel Duitsland meer tussenkomsten optekenen.

De meeste namaakgoederen bereikten de Europese Unie via het water (65 procent). Met de Antwerpse haven beschikt België dan ook over een belangrijke Europese buitengrenspost.