Doortocht Russische miljardair in Nice gaat niet onopgemerkt voorbij

09 oktober 2018

Aan de côte d'Azur zijn ze een en ander gewoon, maar de passage van de Russische miljardair Andrei Melnichenko is de voorbije week toch niet onopgemerkt gebleven. Zijn gigantische driemaster doet andere jachten in het niets verzinken. Aan boord van het schip raakte bovendien iemand zwaargewond.

Melnichenko zou zijn fortuin hebben vergaard in de energie en financiële sector. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 11 miljard dollar. Het mocht dus iets kosten toen hij enkele jaren geleden zijn futuristische zeiljacht liet ontwerpen door de Franse designer Philippe Starck. De kostprijs van 'Yacht A' is niet bekend, maar het zou gaan om minstens 200 miljoen euro.

Het schip telt acht verdiepingen. Het is 142 meter lang, 25 meter breed en de top van de hoogte mast reikt tot 100 meter boven de waterlijn - even hoog als de hoogste bol van het Atomium. Het jacht is milieuvriendelijk ontworpen en wordt aangedreven door een hybride motor. Het zeiloppervlak is zo groot als een half voetbalveld.

Zwaargewonde

De acht verdiepingen zijn via liften met elkaar verbonden. Binnenin zou een enorme losstaande spiraaltrap zijn, op het bovendek een gigantisch zwembad en onder de waterlijn een observatiekamer voor de fascinerende onderwaterwereld. De boot is ontworpen voor een 20-tal gasten die worden bediend door 54 personeelsleden. Aan boord is ook een helikopterplatform.

Werken aan boord van het schip is overigens niet zonder gevaar. Volgens Nice-Matin moest vorige week een helikopter uitrukken nadat een crewlid van op een plateau 5 meter naar beneden viel. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Over zijn identiteit of zijn huidige toestand is niets bekend.

Eigenaar Andrei Melnichenko werd in Wit-Rusland geboren. In 2005 trouwde hij met Aleksandra, een voormalig model en popster uit Servië. Hun bruiloft was een extravagant feest in Zuid-Frankrijk met optredens van Whitney Houston, Christina Aguilera en Julio Iglesias.