Door je (klein)kinderen dit bedrag na te laten na je overlijden, zorg je ervoor dat ze geen erfbelasting moeten betalen

Je effecten­por­te­feuil­le nalaten aan je kinderen? “Voor een erfenis van 500.000 euro kan het fiscaal voordeel liefst 48.000 euro bedragen”

Wat gebeurt er met je beleggingen als je er zelf niet meer bent? Kunnen de erfgenamen een effectenportefeuille erven, net als een huis en een som cash? Moet je die beleggingen dan zelf verkopen of doet de notaris dat voor je? We leggen de vragen voor aan onze geldexpert Pascal Paepen. “Je beleggingen moeten niet allemaal op nul komen te staan wanneer je overlijdt. De erfenis kan het begin zijn om ook je kind of kleinkind aan een zorgeloos pensioen te helpen.”

30 september