Door hogere spaarrente betaal je sneller roerende voorheffing: dit bedrag kan je nu belastingvrij bij je bank laten staan

Spaargids.beSpaar je op een gereglementeerde spaarrekening? Dan betaal je in 2023 geen roerende voorheffing op de eerste schijf interest van 980 euro per belastingplichtige. Op zich een mooi vrijgesteld bedrag, dat je vandaag wel sneller overschrijdt, nu spaargeld terug meer opbrengt. Hoeveel spaarcenten mag je nog op je spaarrekening laten staan, vooraleer je roerende voorheffing moet betalen? Spaargids.be zoekt het bank per bank uit.

Toen spaarrekeningen enkel nog de wettelijke minimumrente van 0,11 procent opleverden, moest je al meer dan 890.900 euro aan spaarcenten hebben staan, vooraleer je roerende voorheffing verschuldigd was. Vandaag ziet de situatie er anders uit, net omdat spaargeld terug meer is beginnen opbrengen. Dat voordeel heeft dus ook zijn nadeel, zo blijkt.



Is een spaarrekening vandaag interessanter dan een termijnrekening? Hier vind je een overzicht van de rentes op termijnrekeningen met looptijden van 3 maanden tot en met 10 jaar.

Hoe zit het bij de hoogste spaarrentes?

MeDirect biedt vandaag nog de hoogste spaarrente aan zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Op MeDirect Fidelity Sparen levert je spaargeld 2,3 procent op (0,6% basisrente + 1,7% getrouwheidspremie). Op die rekening mag je dus maximaal 42.609 euro sparen, vooraleer je intrest hoger oploopt dan 980 euro en je bijgevolg roerende voorheffing moet betalen.

Hoe zit het bij de grootbanken?

Hoeveel kan je bijvoorbeeld maximaal sparen op ING Tempo Sparen die momenteel 2,25 procent oplevert, als derde best renderende spaarrekening van het land? Wel, 43.555 euro. Maar je mag daar wel maximaal 500 euro per maand op storten, waardoor die situatie niet realistisch oogt. Om de volgende grootbank tegen te komen in de lijst met best renderende spaarrekeningen moeten we al een eindje naar beneden scrollen.

De BNP Paribas Fortis Spaarrekening Plus en KBC Start2Save brengen elk 1,5 procent totale rente op. Daarop kan je dan maximaal 65.333 euro aanhouden, vooraleer je roerende voorheffing dient te betalen. Op KBC Start2Save kan je enkel sparen met een automatische spaaropdracht van maximaal 500 euro per maand. AXA start2bank fidelity plus, de Belfius Fidelity-spaarrekening en het Crelan Horizon Plus Boekje leveren dan weer elk 1,25 procent in totaal op. Je mag er dus tot 78.400 euro op plaatsen, vooraleer je roerende voorheffing verschuldigd bent.

En wat als je bij twee of meer banken spaart?

Dan ontsnap je niet aan de roerende voorheffing. De banken bekijken namelijk eerst wel rekening per rekening of ze roerende voorheffing op je interest moeten inhouden. Maar uiteindelijk geldt het vrijgestelde bedrag van 980 euro per belastingplichtige, en niet per rekening.

Het maakt dus niet uit over hoeveel gereglementeerde spaarrekeningen je spaargeld verspreid staat. Als het samen meer dan het vrijgestelde bedrag aan interesten oplevert, ben je 15 procent roerende voorheffing op het surplus verschuldigd. Daarvoor moet je dan alle inkomsten van je spaarcenten aangeven in je belastingaangifte, inclusief het spaargeld op de gereglementeerde spaarrekeningen van je minderjarige kinderen (de helft voor elke ouder).



Graag meer dan 980 euro intrest opstrijken (en dus roerende voorheffing betalen)? Vergelijk hieronder spaarrekeningen en kom te weten waar je centen het snelst renderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.