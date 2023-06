"Door een vakje aan te vinken heeft Serge 1.700 euro bespaard": volg live de Belastingmarathon en krijg fiscale tips

Kreeg je altijd geld terug van de fiscus en moet je nu bijbetalen? Expert geeft raad: “Als dit niet op je loonfiche staat, moeten de alarmbel­len afgaan”

“Twee jaar geleden kregen we nog 1.600 euro terug van de belastingen, vorig jaar 900 euro en dit jaar zullen we 75 euro moeten bijbetalen”, laten Frank en Myriam Hageman weten. Zij zijn niet de enige lezers die melden dat ze plots minder terugkrijgen of meer moeten betalen. Hoe kan dat? En kan je daar nog iets aan veranderen? We vroegen het aan accountant Carine De Vos (ITAA): “Een kleine verandering kan veel verschil maken.”