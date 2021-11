“Door de leverproblemen krijg je mogelijk minder waar voor je geld”: techexpert geeft advies voor Black Friday-koopjes in coronatijden

Test Aankoop waarschuwt voor 'superkor­tin­gen': Black Fri­day-deal van 25 procent is er vaak een van maar 8 procent

Over acht dagen is het weer zover: Black Friday. Voor de uit Amerika overgewaaide shoppinghoogmis bestoken tal van winkels — online en offline — de consument traditiegetrouw met de meest adembenemende kortingen. “Lang niet elke promotie is ook écht interessant”, zo waarschuwt consumentenorganisatie Test Aankoop. Een ‘superkorting’ van 25% is er in werkelijkheid gemiddeld één van 8%.

18 november