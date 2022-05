"Donkere wolken klaren op in de Amerikaanse economie": de beurs op Wall Street sluit af met flinke plussen

“Een service­flat is vaak te duur en niet altijd eenvoudig te verhuren”: zo kun je op de beurs beleggen in vergrij­zing

De beurs blijft onvoorspelbaar, maar we kunnen wel met zekerheid voorspellen dat een aantal sectoren in onze maatschappij nog fors zal groeien. De vergrijzing is er daar eentje van. Volgens onze geldexpert Pascal Paepen kan je daar als belegger zeker je voordeel mee doen. Opgepast: wie bij een investering in vergrijzing automatisch denkt aan de aankoop van een serviceflat, moet beter nadenken. Een belegging op de beurs in het thema ‘vergrijzing’ levert op lange termijn wellicht veel meer op dan bakstenen.

20 mei