Dollar voor het eerst in bijna 20 jaar evenveel waard als euro: hoe zal je dat voelen in je portefeuille?

“Na een winst van 840 procent volgde er een terugval”: onze geldexpert legt uit hoe je best (niet) investeert in gezonde voeding

Waarin moet je zoal beleggen als er een recessie op komst is? In bedrijven en sectoren die onmisbaar zijn? Zoals de voedingsindustrie? Eten moet toch iedereen, of het nu crisis is of niet. Maar wie écht goed wil scoren, houdt best ook rekening met een belangrijke duurzame trend; die van de stijgende vraag naar gezonde voeding. Hoe kan je daarop inspelen als belegger? We vragen het onze geldexpert Pascal Paepen. Die heeft net voor zijn eigen portefeuille aandelen gekocht van een onderneming in alternatieve voeding waarvan de aandelenkoers met 90 procent is gedaald.

30 juni