‘Dogeday’ moet cryptomunt Dogecoin aan nieuw record helpen

Dogecoin is een cryptomunt die begon als grap. Het was een parodie op andere cryptomunten. Programmeur Jackson Palmer wilde ermee aantonen dat mensen investeren zonder research te doen. Als merkbeeld koos hij voor een hond van het ras Shiba Inu. Hoewel het startte als een grap, is de ‘meme-munt’ uitgegroeid tot de vierde grootste digitale munt na bitcoin.

Link met cannabis

Volgens USA Today is dogeday niet toevallig op 20 april: 420 (of 4:20 of 4/20) is ook een term uit de cannabiscultuur en verwijst naar het consumeren ervan. Elon Musk lust ook wel een joint, en de Tesla-baas is een grote fan van Dogecoin. Musk heeft zelf ook een link met 420. Toen hij in 2018 tweette dat hij eraan dacht om zijn bedrijf tegen een koers van 420 dollar van de beurs te halen, kostte hem dat 35 miljoen dollar.