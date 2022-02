Doe je liever geen bankzaken in een app? Zoveel kan je besparen met de universele bankdienst

Spaargids.beDe tarieven voor niet-digitale bankdiensten gaan bij veel banken al jaren in stijgende lijn. Om de digitale kloof te verkleinen en bankverrichtingen toegankelijker te maken, voerden bankenkoepel Febelfin en de federale overheid de universele bankdienst in. Voor maximaal 60 euro kan je volgens die formule een pakket verrichtingen uitvoeren. Wie haalt er voordeel uit en is het altijd de goedkoopste oplossing? Spaargids.be zocht het uit.

Hoewel de bankwereld zich steeds nadrukkelijker digitaal oriënteert, verkiezen nog altijd heel wat consumenten een papieren overschrijving boven een elektronische en een papieren rekeninguittreksel boven een overzicht in de bankapp. Wie digitaal bankieren niet of slechts in beperkte mate omarmt, zag zijn bankkosten de voorbije jaren pijlsnel de hoogte ingaan. Daarom bieden banken vanaf 1 januari de Universele Bankdienst (UBD) aan: voor maximaal 60 euro kan je jaarlijks een aantal manuele verrichtingen aan het loket doen.

Pakket van offline bankverrichtingen De universele bankdienst omvat standaard volgende diensten: • Minstens 60 manuele verrichtingen per jaar. Bijvoorbeeld: papieren overschrijvingen, af te geven aan het bankkantoor en, indien de infrastructuur van het kantoor het toelaat, geldafhalingen aan het loket. Per bijkomende verrichting betaal je maximaal 1 euro. • Een debetkaart • Minstens 24 geldafhalingen aan de cashautomaat van de eigen bank • Afdrukken van rekeninguittreksels aan de bankeigen automaten in het kantoor, maandelijkse afhalingen aan het loket (indien de bank dat aanbiedt) of maandelijkse verzending op verzoek van de klant aan een redelijke kostprijs. Bij banken waar het afdrukken van rekeninguittreksels niet mogelijk is, zijn de portokosten begrensd. De banken kunnen daarnaast beslissen om zelf extra diensten toe te voegen.

Verschillende tarieven

Niet elke bank hanteert het maximale jaartarief van 60 euro. Sommige banken bieden de UBD ook goedkoper aan, bij vdk bank betaal je met 36 euro het laagste bedrag.

De duurste is dan weer te vinden bij AXA Bank, BNP Paribas Fortis, Belfius en CPH. Zij rekenen de maximumvergoeding van 60 euro aan. Bij AXA Bank betaal je daarnaast voor het verzenden van de uittreksels 5 euro per jaar plus portkosten aan. Bij BNP Paribas Fortis is dat 1 euro plus portkosten. Bij Belfius en CPH kunnen de uittreksels in het kantoor worden afgedrukt. De andere banken zitten daar tussen in: 39 euro bij KBC, 40,2 euro bij Argenta, 51 euro bij bpost bank en 54 euro bij Beobank, Crelan en ING.

Hoeveel betaal je voor een gewone zichtrekening?

En wat wanneer je de verschillende verrichtingen zonder universele bankdienst uitvoert? Voor de klassieke rekeningen voor klanten ouder dan 25 jaar gingen we voor onze simulatie uit van 60 verrichtingen per jaar: 24 geldafhalingen aan de eigen automaat, 12 geldafhalingen aan het loket en 24 papieren overschrijvingen. Wie dat pakket transacties zonder universele bankdienst uitvoert, betaalt al snel een pak meer. Een jaarlijks kostenplaatje van 90 euro vormt geen uitzondering, met bedragen van meer dan 200 euro als uitschieters. De universele bankdienst blijkt dus significant voordeliger voor wie vaak offline bankiert. Vergelijk hier zelf de tarieven van verschillende zichtrekeningen.

Voor de volledigheid: uit de simulator van Spaargids.be leiden we af dat vooral jongerenrekeningen gratis blijven, maar dat die meteen ook minder tot zelfs geen mogelijkheden bieden om nog verrichtingen aan het loket uit te voeren.

Hoe vraag je de universele bankdienst aan?

De universele bankdienst vraag je bij de meeste banken in het bankkantoor of telefonisch aan. Doe je dat niet, dan betaal je nog altijd de standaardkosten per verrichting. Het komt er dus op aan van vooraf in te schatten of je transacties al dan niet duurder zullen uitvallen wanneer je die zonder universele bankdienst uitvoert.

