Doe je dit beroep? Dan mag je niet gokken

Alle spelen waar geld mee gemoeid is, vallen onder de Belgische gokwetgeving. Tenzij je speelt zonder geldelijke inzet, ben je dus al aan het gokken tijdens een potje poker onder vrienden.

Uit een uitgebreide gezondheidsenquête uit 2018 bleek dat 32% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder in dat jaar al minstens één keer hun geluk hadden beproefd tijdens zo’n gokspel. Nochtans kunnen minderjarigen in ons land geen geld inzetten op kansspelen zoals de Lotto en in wedkantoren. In casino’s en speelautomatenhallen ligt de minimumleeftijdsgrens met 21 jaar zelfs nog hoger.

Voor wie is gokken nog verboden?

Ook als je voldoet aan de leeftijdsvereisten, kan je jezelf de toegang tot wedkantoren, speelautomatenhallen en/of casino’s ontzeggen om jezelf tegen een gokverslaving te beschermen. Hiervoor kan je volgend formulier bezorgen aan de Kansspelcommissie. Ook derden kunnen voor jou een verzoek indienen, al kan je dit nog wel aanvechten bij de commissie alvorens je op de lijst van uitgesloten spelers terechtkomt. Mensen die in collectieve schuldbemiddeling zitten, worden dan weer automatisch de toegang tot gokken ontzegd.

Ook sommige beroepsgroepen zijn wettelijk uitgesloten. Magistraten, deurwaarders, notarissen en leden van de politiediensten kunnen sinds 1999 niet deelnemen aan kansspelen. De wetgever sluit deze beroepen uit ‘gelet op de aard van hun maatschappelijke functie en de noodzaak om te allen tijde hun financiële en professionele onafhankelijkheid ten aanzien van derden veilig te stellen’. Zo kunnen situaties van belangenvermenging vermeden worden - denk maar aan een gokschuld waarmee mensen tijdens hun job gechanteerd zouden kunnen worden.

Opgelet: deze vier groepen mogen wél nog deelnemen aan weddenschappen. In 2010 luidde een nieuwe wet: ‘Weddenschappen worden uit het verbod gelicht omdat het nu eenmaal behoort tot het societyleven en het volksvermaak en vele mensen de mogelijkheid biedt om op ontspannende wijze contacten te leggen.’ Op netwerkevenementen kan een notaris dus perfect legaal worden uitgedaagd voor een weddenschap!

Hoe kan men dit controleren?

De Kansspelcommissie controleert wie al dan niet mag deelnemen aan kansspelen via de EPIS-lijst, het ‘Excluded Persons Information System’. Zo wordt aan de ingang van een speelautomatenhal of casino gecontroleerd of jij (nog) legaal mag gokken. Zo niet, krijgt de bewaker een rood licht te zien na het inscannen van je identiteitskaart - de reden achter de weigering blijft geheim. Behoor jij tot één van de vermelde beroepsgroepen, dan zal je merken dat ook online gokken op een Belgische goksite niet meer lukt.

Respecteren de casino’s en speelautomatenhallen het wettelijke toegangsverbod niet, dan zetten ze hun vergunning op het spel. Wordt die uiteindelijk ingetrokken na een sanctieprocedure van de Kansspelcommissie, dan moeten de boeken toe. Meteen ook de reden waarom de regels op dit vlak strikt nageleefd worden.

Ook voetballers denken maar beter twee keer na voor ze op hun eigen wedstrijden gokken. In de kansspelwet staat eveneens dat het ‘eenieder verboden is deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.’

Tot slot kan ook je werkgever je verbieden om deel te nemen aan kansspelen – dit kan soms bijvoorbeeld het geval zijn bij bankbedienden en advocaten. Dit verbod in je arbeidscontract is niet wettelijk afdwingbaar, waardoor je wel gewoon kan worden binnengelaten in een kansspelinrichting. Overtreed je de regels, dan zal er enkel een interne tuchtprocedure op de werkvloer volgen.

