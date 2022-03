“Doe je alles zelf, dan kan je een bruto huurrendement van 4,50 à 4,70 procent verwachten”: Paul D'Hoore geeft advies over beleggen in studentenkoten

“Als je veel leent bij hoge inflatie, kan je veel verdienen op geld dat je eigenlijk nog niet hebt”: onze geldexpert legt uit hoe je de impact van inflatie kunt beperken

De inflatie is hoog en het zijn vooral consumenten die daar de dupe van zijn. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Er zijn zelfs partijen die verdienen aan de hoge inflatie. Ook jij kan daar een graantje van meepikken, aldus onze geldexpert Pascal Paepen. Door geld te lenen, bijvoorbeeld. Ook al is de rente al gestegen de afgelopen weken, je kan nog steeds verdienen aan het (te) goedkope tarief van woonkrediet.

