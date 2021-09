Doe je aan pensioensparen? Vorig jaar trapten bijna 3.000 mensen in deze fiscale valkuil

Sinds 2018 kies je voor pensioensparen tussen twee fiscale systemen. Het eerste is de regeling waarbij je maximaal 990 euro stort, wat je een belastingvermindering oplevert van 30%, goed voor een maximaal fiscaal voordeel van 297 euro. Of je opteert voor een maximumbedrag van 1.270 euro, met een belastingvermindering van 25% of maximaal 317,50 euro.

Waar loopt het mis?

Het tweede systeem levert je pas een groter reëel fiscaal voordeel op bij stortingen vanaf 1.188 euro. Spaar je bijvoorbeeld 1.100 euro, dan geniet je een belastingvermindering van 275 euro (25% van 1.100). Bij het lagere maximumbedrag van 990 euro boek je evenwel een fiscaal voordeel van 297 euro (30% van 990). De verhoogde spaarinspanning komt je bij stortingen tussen 990 euro en 1.188 euro dus nadelig uit. Volgens De Tijd stapten vorig jaar 2.912 pensioenspaarders in die fiscale val.

De eindafrekening

Wie start met pensioensparen voor zijn vijfenvijftigste verjaardag is op zijn zestigste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8% verschuldigd (eventueel verminderd met de vervroegde inning van 1% eindbelasting). Stort je elk jaar 1.270 euro voor pensioensparen? Dan spaar je op het einde van de rit een hoger bedrag bijeen en betaal je dus ook een hogere eindbelasting. Al leverden jouw pensioenspaarcenten onderweg uiteraard ook een rendement op.

Jaarlijkse keuze

Je moet jaarlijks bepalen welke regeling je verkiest. Koos je in 2020 voor 1.270 euro? Dan is in 2021 standaard toch het lagere maximumbedrag van 990 euro van toepassing. Je moet dus opnieuw expliciet kiezen voor het hogere maximumbedrag van 1.270 euro.

Wat na je zestigste?

Ben je ouder dan zestig en heb je jouw eindbelasting al betaald? Dan is het interessant te kiezen voor het ‘verhoogd’ pensioensparen met het maximale bedrag van 1.270 euro. Je ontvangt voor dat bedrag immers wel nog een belastingvermindering (25%), maar je moet er geen eindbelasting meer op betalen.

Twee types pensioensparen

Je kan op twee manieren aan pensioensparen doen:

1. Via een pensioenspaarfonds. Bij een pensioenspaarfonds beleg je in een beleggingsfonds dat belegt in aandelen en obligaties. Je rendement is dus niet gegarandeerd. Kijk hier welke pensioenspaarfondsen momenteel het meeste geld opbrengen.

2. Via een pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarverzekering ken je het jaarlijks minimumrendement vooraf en maak je kans op een winstbonus. Kijk hier welke pensioenspaarverzekering het voordeligste is.

Kies je best voor een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering? Lees hier hoe je de keuze maakt.

