“Doe geen kleine wasjes en laat je vriezer regelmatig ontdooien”: experten geven 15 tips om meteen energie te besparen

De energiefac­tuur van Ludwig en Ann bedraagt 35 euro, en dat enkel in de winter: “We leven al 5 jaar losgekop­peld van het energienet­werk”

Enkel in de winter krijgt Ludwig Van Wonterghem (59) nog een energierekening. En die bedraagt amper 35 euro. Hij en zijn echtgenote Ann leven al vijf jaar losgekoppeld van het energienetwerk. Hoe Ludwig er toch in slaagt zijn televisie aan te zetten en een was te laten draaien? In Dag Allemaal legde hij het uit.

16 december