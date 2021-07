Dit zijn de meest voorkomende jobs in ons land

De zes populairste beroepen in ons land brengen heel wat volk op de been. Zowat één op de zes Belgen is aan de slag in een van deze jobs. Jobat.be zocht uit hoeveel mensen in deze precieze functies werken, wat ze verdienen en wat de voor- en nadelen zijn van hun job.

1. Huishoudelijke hulpen en schoonmakers

Loon? 2.363 euro bruto – 1.734 euro netto

Het meest beoefende beroep in ons land is dat van huishoudelijke hulp of schoonmaker bij mensen thuis of in bedrijven en horeca. Maar liefst 230.662 werkenden (werknemers en zelfstandigen) voerden deze job in 2020 uit. Dat zijn er wel 6,2 procent minder dan in 2013, het laatste jaar waarmee we kunnen vergelijken.

Door het systeem van de dienstencheques kan je als huishoudelijke hulp of schoonmaker een vast loon verdienen en van sociale voordelen genieten. Ook heb je de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel uren je werkt. Als schoonmaker kom je op wisselende werkplekken en ook je takenpakket kan best gevarieerd zijn. En dan is er nog de glimlach van dankbare klanten als ze hun propere woning terugzien.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Klanten kunnen soms ook erg veeleisend zijn. Bovendien is schoonmaken een fysiek belastende job en werk je niet altijd in de beste werkomstandigheden. Denk maar aan gebrekkige hygiëne, schadelijke producten of rommel.

2. Verkopers in winkels

Loon? 2.523 euro bruto – 1.774 euro netto

Ondanks de boomende online verkoop telt ons land nog heel wat verkopers in fysieke winkels, 180.476 om precies te zijn. Sinds 2013 is hun aantal wel gedaald met 7,2 %.

Wie graag onder mensen is en een vlotte babbel heeft, heeft het geknipte profiel om verkoper te worden. Veel voorkennis is meestal niet nodig en wie in een grote winkel(keten) aan de slag gaat, kan rekenen op behoorlijk wat carrièremogelijkheden. Ten slotte bouwen verkopers vaak ook een band op met hun product, zeker als het aansluit bij hun passie of interesses.

Zaterdagwerk is voor veel verkopers vaste prik, maar steeds vaker zijn winkels ook op zondag open. Een ander nadeel is dat de sector vrij lage baremalonen uitbetaalt. En daarnaast heeft elke verkoper wel eens last van onvriendelijke klanten. Houdt dat jou niet tegen? Deze vacatures voor verkoper staan nog open.

3 - Administratief medewerkers

Loon? 3.198 euro bruto – 2.053 euro netto

Sinds 2013 is het aantal administratief medewerkers in ons land gedaald met 10,3 procent. Toch zijn ze nog steeds met 176.695. De digitalisering van een aantal administratieve handelingen zorgt voor het verdwijnen van sommige taken.

Vaak kan je in een administratief beroep instappen zonder diploma hoger onderwijs. Binnen veel administraties zijn er best wat carrièremogelijkheden. En wil je graag van bedrijf of zelfs sector veranderen, dan zijn er kansen.

Voor wie houdt van administratie kan deze job vrij afwisselend zijn. Toch zijn er ook jobs die weinig variatie kennen. En omdat andere afdelingen vaak afhankelijk zijn van de administratie, kan de werkdruk hoog zijn.

4 . Bouwarbeiders ruwbouw

Loon? 3.001 euro bruto – 1.951 euro netto

Het aantal bouwvakkers in de ruwbouw is met 122.170 ongeveer even hoog als in 2013. Dit is een van de beter betaalde jobs voor arbeiders. Wie houdt van een job met zichtbaar resultaat, is aan het goede adres. En aangezien bekister, metselaar, natuursteenbewerker en andere jobs in de ruwbouw knelpuntberoepen zijn, is werkzekerheid geen probleem. Deze vacatures zoeken bijvoorbeeld nog invulling.

Ben je geen vroege vogel, dan heb je een klein probleem. Op de meeste werven beginnen ze er immers erg vroeg aan. Geregeld staan verre verplaatsingen op het programma, waardoor de werkdagen erg lang kunnen zijn. En wat voor de ene een pluspunt is, kan voor de andere een nadeel zijn, met name het fysiek zware werk. Ten slotte moet je ook om kunnen met de wisselende weersomstandigheden.

5. Onderwijzers in het lager- en het kleuteronderwijs

Loon? 3.736 euro bruto – 2.291 euro netto

Het onderwijs heeft leerkrachten lager- en kleuteronderwijs nodig. Vooral in het lager onderwijs en in de grote steden en de stadsrand is er volk te kort. Nu zijn er 119.465 leerkrachten aan de slag, 20,7 procent meer dan in 2013.

De vele vakantiedagen springen natuurlijk in het oog. Ook kunnen leerkrachten rekenen op een behoorlijk loon en een goed pensioen. En wie vastbenoemd wordt, is zeker van werk. Leg je het graag uit en ga je graag om met kinderen, dan is leerkracht misschien wel iets voor jou. Lees hier alles over het loon van leerkrachten.

Leerkrachten ervaren de vele administratie en andere zaken naast het lesgeven vaak als een nadeel. Ook liggen veel zaken al vast. Je zal geen hoger loon krijgen als je harder werkt. En voor je vakantie moet je niet denken aan een periode buiten de schoolvakanties.

6. Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten

Loon? 4.936 euro bruto – 2.792 euro netto

De sterkst groeiende job in deze top 6 vinden we op plaats 6. Softwareontwikkelaars en co zijn vandaag met 108.829. Dat is een stijging met maar liefst 56,8 procent. Daarmee komen we bij het eerste grote voordeel: er is werk, veel werk!

Verder is de IT een goed betalende sector, en dat geldt ook voor de job van software- en applicatieontwikkelaar en -analist. Bovendien zijn er in de IT veel opportuniteiten voor wie een nieuwe job ambieert.

De werkdruk ligt in deze jobs vrij hoog. Onregelmatige uren en lange werkdagen maken deel uit van de job.

Cruciaal is ook een goede kennis van het Engels. Voor velen zal dat geen probleem zijn, maar je zou het ook als een nadeel kunnen ervaren. Twijfel je of je kennis van het Engels voldoende is? Doe hier een korte taaltest.

