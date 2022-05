Dit zijn de beste momenten om je huurdersverzekering te herbekijken

IndependerHoe haal je de beste verzekering in huis? Door minstens één keer per jaar te checken of je nog wel degene hebt die het best aangepast is aan jouw situatie. Voor de huurdersverzekering of woningverzekering zijn er nog vier andere perfecte momenten waarop je dat zeker moet doen. Independer.be legt uit.

1. Bij een verhuis

Als je van de ene huurwoning naar de andere trekt, dan verander je van huurcontract. Net zo moet je ook je woningverzekering (brandverzekering) opnieuw bekijken, want ook de woning verandert. Misschien woon je niet langer in een appartement, maar verhuis je naar een rijhuis. Misschien is het aantal kamers waarover je beschikt hoger dan voorheen. En misschien verhuis je van het platteland naar de stad. Het heeft allemaal een invloed op de dekkingen in je contract, en dus ook op de premie die je betaalt. Een perfect moment dus om te vergelijken wat je zou betalen bij een andere verzekeringsmaatschappij! Ook als je eigenaar was maar je gaat huren moet je woningverzekering aangepast worden.

2. Als je tijdelijk twee woningen huurt

Wie verhuist woont meestal even in twee woningen. De tijd om je nieuwe stekje van een nieuwe laag verf te voorzien, of één en ander op te frissen. Ook dan moet je ervoor zorgen dat je goed verzekerd bent. Gelukkig voorzien verzekeraars in een dekking voor het gebouw en de inhoud op beide adressen. Deze ‘overgangsperiode’ geldt voor een beperkte tijd. Check dus zeker even met je verzekeraar.

3. Als je nieuwe spullen koopt of krijgt

Stel dat je een mooi juweel of een kunstwerk erft bij het overlijden van een familielid. Dat bewaar je wellicht ook bij je thuis, en dus is het belangrijk dat het goed verzekerd is. Dat kun je enerzijds doen via de inboedelverzekering. Die dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen zoals je computer en andere elektrische apparaten. De inboedelverzekering beschermt je tegen schade door brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving of een overstroming. Maar je kunt ook een bijkomende verzekering tegen diefstal afsluiten, die zeker bij juwelen niet overbodig is. Om de te verzekeren waarde van je inboedel te bepalen, maak je best een lijst van alle spullen die je in huis hebt. Daarna maak je een schatting van wat het je zou kosten als je alle spullen nu nieuw zou moeten aankopen. Juwelen kun je laten schatten door een specialist van de verzekering, kwestie van niet ‘onderverzekerd’ te zijn. Lees hier meer tips om de waarde van een inboedel goed in te schatten.

4. Als je uit elkaar gaat

Als jij degene bent die na een scheiding in de huurwoning blijft wonen, dan moet je de brandverzekering laten overzetten op jouw naam mocht dit nog niet het geval zijn. Dit is enkel voor de facturatie, het maakt geen verschil voor de premie of de waarborgen. Voor de familiale verzekering is het nodig om de wijziging van de gezinssamenstelling door te geven.

