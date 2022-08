Dit zijn de beste diploma’s om werk te vinden

JobatHet is geen geheim dat de ene studie sneller uitzicht geeft op een job dan de andere. Zo vinden afgestudeerden met een diploma in STEM of de zorg vaak heel snel werk. Twijfel je nog over je studies na de zomer? Jobat.be geeft je per opleidingsniveau de 3 diploma’s met de grootste kans op een job.

Een diploma halen loont. Dat blijkt uit het recentste Schoolverlatersrapport van VDAB. Van alle afgestudeerden met een diploma hoger onderwijs is na 1 jaar slechts 2 procent ingeschreven als werkzoekende. Voor de afgestudeerden met een diploma secundair onderwijs is dat 8 procent. Maar van de jongeren die in 2020 de schoolbanken verlieten zonder diploma, is 1 jaar later nog bijna een kwart op zoek naar werk (23 procent).

STEM en zorg zijn de toppers als het gaat om diploma’s met een grote kans op een job. Van de afgestudeerden in een STEM-richting is na 1 jaar 7 procent werkzoekend met een diploma secundair onderwijs en 3 procent na hogere studies. Voor jongeren met een diploma in de zorg gaat het om respectievelijk 7 en 1 procent.

BSO

Boomkweker, houthakker, tuinbouwer, medewerker in de bosbouw of fruitteelt: heb je groene vingers, dan is de kans op een job erg groot. Na 1 jaar is geen enkele afgestudeerde in de richting tuinbouw en groenvoorziening nog ingeschreven als werkzoekende. Wil je ook graag in de tuinbouw werken? Deze vacatures staan open.

Afgestudeerde vrachtwagenchauffeurs rijden na 1 jaar bijna allemaal met een tientonner rond. Trucker is dan ook een klassiek knelpuntberoep. In deze job start je met een gemiddeld loon van 1.772 euro netto (1.996 euro bruto).

Met het diploma thuis- en bejaardenzorg word je zorgkundige. Je kan aan de slag in zorginstellingen, maar ook bij mensen thuis, bijvoorbeeld als huishoudhulp. Reken op een gemiddeld startersloon van 1.664 euro netto (1.815 euro bruto).

TSO

Zin om te sleutelen aan auto’s en bestelwagens, of aan landbouw-, werf- en hefmachines? Met een diploma toegepaste autotechnieken is geen enkele afgestudeerde na 1 jaar nog geregistreerd als werkzoekende. Je begint te werken aan een gemiddeld loon van 1.717 euro netto (1.955 euro bruto). Bekijk hier openstaande vacatures voor mecaniciens.

Als opvoeder (opleiding leefgroepenwerking) ga je aan de slag in de (buitenschoolse) kinderopvang, scholen, zorginstellingen of bij kinderen en jongeren thuis. Een starter krijgt gemiddeld 1.653 euro netto (1.794 euro bruto).

Droom je van een job als binnenschrijnwerker? Meubels maken of houtbewerkingsmachines bedienen zijn beroepsmogelijkheden met het diploma hout constructie- en planningstechnieken. Ook op de werf kan je aan de slag als buitenschrijnwerker. Beginners verdienen gemiddeld 1.655 euro netto (1.804 euro bruto).

Professionele bachelor

Is hout je ding, maar wil je eerder aan de slag in een coördinerende en leidinggevende functie dan als houtbewerker? Net dat is de doelstelling van de richting houttechnologie. Na 1 jaar is geen enkele afgestudeerde nog ingeschreven als werkzoekende en verdient die gemiddeld 1.757 euro netto (2.125 euro bruto).

Soms zeggen cijfers alles: eind mei noteerde VDAB 515 werkzoekenden voor 2.385 openstaande vacatures voor een verpleegkundige. Om maar te zeggen dat je kansen op werk met dit diploma torenhoog zijn. Je loon als starter? Gemiddeld 1.783 euro netto (2.227 euro bruto).

Logopedisten en audiologen vind je in het buitengewoon onderwijs, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, de bejaardenzorg, mutualiteiten en Kind en Gezin. Ook gaat een groeiend aantal onder hen aan de slag als zelfstandige, al dan niet deeltijds. Het gemiddelde loon van een starter is 1.962 euro netto (2.928 euro bruto).

Master

Met het diploma industriële wetenschappen: bouwkunde studeer je af als industrieel ingenieur bouwkunde. Je werkterrein bestaat uit gebouwen en infrastructuurwerken. Het diploma ingenieurswetenschappen: werktuigkunde is dat van een burgerlijk ingenieur werktuigkunde. Daarmee ligt de weg open naar tal van sectoren, van de chemie over machinebouw tot adviesbureaus. Starters met deze diploma’s verdienen gemiddeld 2.128 euro netto (3.315 euro bruto). Bekijk hier alle openstaande vacatures voor ingenieurs op Jobat.

IT-beroepen zijn al jaren vaste klant in de lijst met knelpuntberoepen van VDAB. Informatica blijft dan ook een goede keuze met oog op werkzekerheid. Gemiddeld krijg je een loon van 2.031 euro netto (3.092 euro bruto).

Om de studies tandarts te beginnen, moet je eerst een toelatingsexamen afleggen. Ben je geslaagd, dan word je gerangschikt volgens je resultaat. Afhankelijk van het quotum in een bepaald jaar, word je al dan niet toegelaten tot de studies. Van alle afgestudeerde tandartsen is er geen enkele die 1 jaar later nog werkzoekend is. Ze verdienen gemiddeld 1.962 euro netto (2.928 euro bruto).

Lees ook op Jobat

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.