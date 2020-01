Dit zijn de beste Belgische aandelen volgens ‘magische formule’ van beursgoeroe HR

08 januari 2020

Bron: Financieel Dagblad, De Tijd, De Standaard 0 Geld Een financieel expert van KBC is voor de kranten De Tijd en Financieel Dagblad aan de slag gegaan met de ‘magische formule’ van beursgoeroe Joel Greenblatt. Volgens zijn berekeningen is Barco het meest koopwaardige aandeel in België.

Joel Greenblatt pakte met zijn ‘magische formule’ uit in zijn boek ‘The Little Book that Beats the Market’ uit 2005. Dat wordt intussen beschouwd als een klassieker in de financiële literatuur. De ‘magische formule’ combineert twee ratio’s: de verhouding tussen koers en winst en het rendement op het ingezette kapitaal.

De koers-winst-verhouding geeft aan hoe goedkoop een aandeel is, terwijl de andere ratio kijkt naar hoe rendabel een bedrijf zijn middelen kan inzetten. “Er bestaan veel methoden om dergelijke data te filteren, maar dit is wel een populaire formule”, klinkt het bij KBC.



Voor België komt het aandeel Barco naar boven als beste koopje voor 2020. Uit ‘De Grote Geldbarometer’ bleek dat het technologiebedrijf uit Kortrijk ook vorig jaar al uitblonk op de beurs, met een stijging van 120%. Ook Jensen-Group, producent van wasserijsystemen, scoort hoog, net als Bpost, Colruyt en IT-groep Econocom.

Peugeot

In Europa haalt het aandeel Peugeot volgens de formule de hoogste score, gevolgd door onder meer het Russische nikkelbedrijf Norilsk, vrachtwagenbouwer Volvo, grondstoffenontginner Rio Tinto en mediabedrijven RTL, ITV en Mediaset.

In Nederland kan je volgens de formule het beste investeren in ASM International. Ook uitzendbedrijf Randstad en verlichtingsbedrijf Signify scoren goed.

