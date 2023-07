Dit zijn de 8 populairste leugens op cv's, en hoe jij het beter aanpakt

1. De data van je werkervaringen aanpassen om gaten te dichten

“Gaapt er een periode tussen je tewerkstellingen? Probeer dat dan niet te verhullen, maar verklaar kort wat je in tussentijd hebt gedaan en wat je daaruit hebt meegenomen. Misschien maakte je een boeiende reis? Deed je vrijwilligerswerk? Of volgde je een opleiding? Vertel het, ook op je cv.”



2. Liegen over de reden waarom je je vorige werkgever verliet

“Misschien moest je vertrekken door een herstructurering? Zeg dat dan gewoon. Misschien lag de bedrijfscultuur je niet? Geef dat gerust mee. Of raakte je je job kwijt door een te grote fout? Benadruk dan op je cv wat voor positiefs je verwezenlijkte én welke lessen je uit je fout trok.”



3. Kortere werkervaringen langer doen lijken

“Ook een korte werkervaring kan erg relevant zijn. Misschien kwam je gewoon snel tot de conclusie dat de job niet de juiste match voor je was, waardoor je nu naar andere zaken in een baan en bedrijf zoekt? Vertel daar dan over in je cv en sollicitatiegesprek.”

4. Enkele van je werkervaringen weglaten

“In het begin van je carrière neem je het best al je werkervaringen in je cv op. Later mag je kortstondige tewerkstellingen weglaten, als je er niets relevants uit hebt geleerd. Groepeer die korte jobs dan wel, zodat je geen gat in je overzicht creëert.”

5. Diploma’s toevoegen die je niet behaald hebt

“Schrijf nooit iets op je cv dat niet klopt, dus ook dat niet. Als een recruiter dat ontdekt, is het vertrouwen definitief geschaad. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel relevante werkervaring? Laat dat dan blijken uit de beschrijving van je tewerkstellingen.”

6. Vaardigheden overdrijven, zoals talen- en softwarekennis

"Dat is iets wat velen vaak wat onbewust doen, maar dat je makkelijk kan oplossen. Deed je ooit een assessment of persoonlijkheidstest? Ga dan na hoe zij jouw persoonlijkheid en skills inschatten en baseer je daarop voor je cv."

7. Referenties verzinnen

“Dat is een heel slecht idee, want je mag zeker zijn dat de recruiter contact zal opnemen en naar jouw manier van werken zal doorvragen. Als je referentie dan niet echt is of niet volstaat, vallen jullie beiden zo door de mand.”



8. Jobtitels groter laten klinken dan ze waren

“Ook dat doe je beter niet. Het valt een rekruteerder tijdens het gesprek namelijk snel op wanneer je een job anders of groter laat klinken dan die in werkelijkheid was. Wanneer je bijvoorbeeld beweert dat je manager was, maar niet kan vertellen hoe dat in de praktijk verliep. Recruiters zijn er immers op getraind diepgaand naar je competenties door te vragen”, besluit Van der Linden.

