Dit zijn de 5 populairste jobs in ons land (en hun gemiddelde lonen)

JobatOns land telde vorig jaar liefst 324.000 administratief medewerkers, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Daarmee is het dé meest uitgeoefende job. Welke andere profielen vervolledigen de top van deze lijst en hoeveel verdien je er gemiddeld? We vroegen het aan William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.be .

De top 5 op een rij

“Met ruime voorsprong de meest voorkomende beroepsgroep zijn de administratieve profielen. Daarvan waren er in 2022 ongeveer 324.000 in ons land”, zegt Visterin. “Er zijn ook 161.500 verkopers of winkelmedewerkers, 128.000 huishoudelijke hulpen, 110.000 docenten algemeen (voortgezet) onderwijs en het schoonmaakpersoneel in bureaus, hotels en andere bedrijven telt 92.000 stuks.”



In bijna elk bedrijf aanwezig

De populariteit van deze jobs heeft ten eerste te maken met de hoge vraag ernaar. “Vaak, en zeker wat de nummers 1 en 2 - administratie en verkoop - betreft, gaat het om profielen die nagenoeg elke organisatie nodig heeft."

“Die zitten, zeker qua administratie, ook dikwijls verdeeld over diverse afdelingen. Denk aan het zogenoemde assistent-profiel dat administratieve ondersteuning doet in afdelingen als marketing, verkoop of hr. Naast de diensten administratie en boekhouding zelf natuurlijk. Kortom, administratieve profielen zijn breed verspreid”, schetst Visterin.



Gegeerde profielen

Een tweede reden is volgens de Jobat-hoofdredacteur de brede invulling van de categorieën. “Bij verkopers zit ook het winkelpersoneel erin vervat. Dat maakt het dus breed: van de winkelverkoper tot de accountmanager in bedrijven."

“Opvallend is overigens dat deze beroepen niet enkel vaak voorkomend zijn, maar tegelijk ook gegeerd. Zowel verkopers als huishoudelijke hulpen zijn hardnekkige knelpuntberoepen. In het onderwijs zijn ze tevens nog steeds danig op zoek naar leerkrachten om de vele vacatures op te vullen.”



Voor- en nadelen

De voor- en nadelen van elke job opsommen is niet evident, vindt Visterin. “Omdat de categorie telkens omvattend is, valt dat moeilijk te zeggen. De voordelen hangen ook af van wat je zelf leuk vindt."

“In de administratie moet je graag werken met regelgeving en cijfers, en heb je vaak een afgelijnde job. In de (winkel)verkoop moet je vooral houden van mensen en dus best sociaal zijn. Dat sociale aspect hoort zeker ook bij de job van huishoudhulp. Leerkrachten geven best graag les, ze hebben – in theorie toch – veel vakantie, maar er wordt ook van hen veel verwacht. Als schoonmaakhulp - dat is misschien zelfs nog het grootste knelpuntberoep uit deze lijst - kan je zo starten, al valt het op fysiek vlak niet te onderschatten.

Gemiddelde lonen

Het meest recente Salariskompas, over de lonen van 2022, wijst ons de weg. “Bij een functie in administratie & secretariaat verdien je gemiddeld 3.125 euro bruto per maand. Bij een functie in de verkoop gaat het om 3.841 euro. De sector zorg levert je bruto 3.908 euro per maand op. In de sector onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek tot slot verdien je gemiddeld een maandelijkse 4.228 euro bruto.”

