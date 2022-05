Dit zijn de 5 grootste afknappers op je cv

JobatJe cv moet ervoor zorgen dat een potentiële werkgever of recruiter je uitnodigt voor een gesprek. Het is dus van groot belang dat je met je cv niet je eigen ruiten ingooit. Jobat.be overloopt daarom vijf afknappers die je absoluut moet vermijden.

1. Taalfouten

Spelfouten kunnen je een nieuwe job kosten. Onderzoekers van UGent, KU Leuven en Odisee hogeschool legden fictieve cv’s voor aan recruiters. Sollicitanten die geen taalfouten maakten, hadden 66% kans op een uitnodiging voor een gesprek. Bij twee taalfouten zakte die kans naar 58%, bij vijf kemels naar 47%. Geen enkel kenmerk op een cv heeft zo’n grote invloed als vijf spelfouten. Taalfouten op een cv wijzen volgens recruiters op slechte communicatie, minder makkelijke samenwerking en minder nauwgezet werk. Wie solliciteert voor een laaggekwalificeerde job ondervindt meer invloed van taalfouten. Het diploma hoger onderwijs zou recruiters geruststellen omtrent iemands intellectuele vaardigheden.



2. Leugens

Een gat in je carrière verdoezelen, een verbrokkeld studieparcours aan elkaar rijmen, een ontslag maskeren: soms kan het aanlokkelijk zijn om hier en daar een leugen in je cv op te nemen. Toch denk je best twee keer na voor je dat doet. Voor 48% van de managers is liegen op je cv de grootste fout die je kan maken bij een sollicitatie, zo blijkt uit een studie van rekruteringsspecialist Robert Half.

Bovendien is de kans reëel dat je betrapt wordt. Recruiters, hr-professionals en selectiebureaus zijn getraind in het opsporen van leugens in een cv. Veel kans dat ze je gewoon niet uitnodigen. En stel dat je leugen pas aan het licht komt nadat je aangeworven bent, dan zijn zelfs juridische gevolgen mogelijk.



3. Overbodige informatie

Too much information, ook op een cv is het not done. Veel recruiters of hr-professionals krijgen een boel cv’s te lezen. Verveel hen dus niet met overbodige informatie. Twee bladzijden gelden vaak als maximum. Ga ervan uit dat de lezer van jouw cv binnen de 30 seconden een beslissing neemt. Sommigen hebben hun oordeel echter al klaar na amper 6 seconden! Dat is weinig tijd om een recruiter te overtuigen om jouw cv te weerhouden.

Gooi daarom alle irrelevante informatie overboord. Hobby’s zijn vooral interessant als ze nuttig zijn voor de job. Voor vaardigheden geldt dat eigenlijk ook: kan je pakweg heel snel typen, dan is dat mogelijk niet erg belangrijk als je een job als verkoper ambieert. Of het nu gaat om je opleidingen, werkervaring of elk ander onderdeel van je cv: stel je steeds de vraag welke info relevant is.

4. Slechte vormgeving

Een drukke of onduidelijke lay-out van je cv is een afknapper voor je lezer. Met een paar vuistregels kom je al heel ver. Gebruik bulletpoints, tussentitels en witruimte om je cv te structureren. Zet zeker geen selfie op je cv en neem enkel een foto op als dit een vereiste is of je denkt dat het relevant is. Maar in veel gevallen doet het er niet toe hoe je eruitziet.

Kleuren kunnen een cv overzichtelijk maken, maar tekeningen of gifs gebruik je beter niet, tenzij dat aansluit bij de job. Kies voor een duidelijk lettertype. Calibri, Cambria, Verdana of Georgia zijn goede fonts. Arial en Times New Roman zijn niet meer van deze tijd. En met Comic Sans parkeer je jouw cv eigenhandig in het vakje ‘Niet weerhouden’.

5. Vermijd deze clichés

Veelgebruikte clichés sluipen heel makkelijk in cv’s. Rekruteringsbureau Hays lijstte er zeven op die je best kan vermijden.

• ‘Ik werk onafhankelijk’: Doet niet elke sterke kandidaat dat? Als je deze kwaliteit wilt onderstrepen, vermeld dan een concreet project dat je onafhankelijk uitvoerde.

• ‘Ik ben een echte teamspeler’: Ook dit cliché komt zo vaak voor, dat het haast betekenisloos wordt. Schets liever een situatie waarin je als lid van een team samen iets realiseerde.

• ‘Ik werk resultaatgericht’: De impact die je hebt voor je huidige werkgever is een van de belangrijkste elementen van je cv. Maar ook hier weer: staaf de bewering met feiten.

• ‘Ik ben een harde werker’: Hard werken staat niet noodzakelijk synoniem voor productief zijn. Focus dus eerder op bewijs van je productiviteit.

• Ik ben communicatief sterk’: Te vaak gebruikt, vaag en weinigzeggend zonder context is dit een cliché dat je beter vermijdt. Toon aan hoe je communicatieve vaardigheden in een specifieke situatie aan bod kwamen.

• ‘Ik leer snel’: Het kan verleidelijk zijn dit te vermelden, zeker als je een bepaalde vaardigheid nog niet onder de knie hebt. Maar geef liever een voorbeeld van hoe je ooit op korte tijd iets nieuws leerde.

• ‘Ik heb oog voor details’: Dit cliché hoef je misschien niet te vermijden, maar zorg er wel voor dat je cv dat dan ook bewijst. Lees je cv dus zeer grondig na.

