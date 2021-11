Dit zijn de 4 grootste knelpuntberoepen in techniek

Technicus industriële installaties

Eind september noteerde VDAB 643 vacatures tegenover slechts 296 werkzoekenden zonder werk die in aanmerking kwamen voor technicus industriële installaties. Uit de laatste ranking van VDAB blijkt dat dit het op één na zwaarste knelpuntberoep van Vlaanderen is.

Wie kiest voor deze job, staat in voor het onderhoud, de herstelling en installatie van industrieel materiaal zoals compressoren, (elektro)motoren of pompen Automatisering is in de industrie niet te stoppen, daar moet je dus wel in thuis zijn of worden. Ook heb je een diploma technisch secundair of hoger onderwijs nodig. Denk bijvoorbeeld aan TSO industriële onderhoudstechnieken (7de jaar) of een professionele bachelor elektromechanica. Avond- en weekendwerk mogen je niet afschrikken, want de kans bestaat dat je terechtkomt in een drieploegenstelsel.

Werfleider

Als werfleider zorg je ervoor dat de werken op een bouwwerf goed verlopen. Er komt dus heel wat op je af: van technische kwesties tot je werkkrachten coördineren en het budget beheren. Het is echter de geschikte job voor iemand die in die diverse aspecten een uitdaging ziet. Om in aanmerking te komen voor deze verantwoordelijke baan, moet je meestal een bachelor of masterdiploma kunnen voorleggen. Ook relevante ervaring staat op het verlanglijstje van heel wat werkgevers. Bekijk hier 700 vacatures voor werfleiders op Jobat.be.

Onderhoudsmecanicien

Functioneren alle machines correct? Dat is de belangrijkste bekommernis van een onderhoudsmecanicien. Op deze post sta je in voor onderhoud, nazicht en vernieuwing van installaties en productiemateriaal. Je focust daarbij op het mechanische gedeelte. Het is dus belangrijk dat je voldoende technische kennis, onder andere over elektromechanica hebt. Een diploma (technisch) secundair onderwijs is wat je nodig hebt om aan deze job te beginnen. In september noteerde de VDAB nog 652 openstaande vacatures.

Calculator bouw

In de bouw is de calculator degene die zich met de cijfers bezighoudt. Kostenramingen en offertes zijn dagelijkse kost. Tegelijk heb je technisch inzicht nodig om tekeningen, plannen en bestekken te lezen. Je moet dus thuis zijn in techniek én met cijfers overweg kunnen. Denk niet dat je altijd op een kantoor zit, want als calculator bouw ga je ook naar de werf om er metingen uit te voeren. Voor deze job is doorgaans een professionele bachelor uit een technische richting vereist. Ook ervaring stellen werkgevers op prijs. Eind september stonden er op de VDAB 209 vacatures voor calculators open, terwijl slechts 132 werkzoekenden in aanmerking kwamen voor deze functie. Bekijk hier de vacatures voor calculators in de bouw.

