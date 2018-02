Dit zijn de 20 rijkste cryptomiljardairs avh

10 februari 2018

08u46

Bron: Forbes 0 Geld Het Forbes-magazine heeft een lijst opgesteld met de rijkste cryptomiljardairs. De oprichter van Ripple blijkt de rijkste van allemaal, maar ook de bekende Winklevoss-tweeling heeft niet slecht geboerd. Opvallend: de top 20 is uitzonderlijk jong.

Sinds januari gingen honderden miljarden euro’s in rook op, maar de rijkste crypobezitters zullen er geen boterham minder om moeten eten. Forbes stelde een lijst op met de allerrijkste cryptomiljardairs.

De lijst wordt aangevoer door Chris Larsen, de medeoprichter van Ripple. De man zou maar liefst 7,7 miljard dollar aan XRP bezitten. De tweede in de lijst, Ethereum-oprichter Joseph Lubin, volgt al op vrij ruime afstand. Hij bezit ongeveer 5 miljard dollar. De bronzen medaille is voor Changpeng Zhao. De oprichter van ruilplatform Binance zou op een berg van 2 miljard dollar zitten. Op de vijfde plaats staat Brian Armstrong, de oprichter van een ander platform, Coinbase (900 miljoen dollar).

Op plaats vier staan wellicht de bekendste cryptobezitters. De Winklevoss-tweeling werd wereldberoemd dankzij Mark Zuckerberg, die de broers 65 miljoen dollar moest betalen. Cameron en Tyler Winklevoss hadden Zuckerberg voor de rechter gesleept omdat hij het idee voor Facebook van hen zou gestolen hebben. In 2013 stopten de broers een deel van het geld van Zuckerberg in bitcoin. Hun vermogen wordt nu geschat op een miljard dollar.

Jonge miljardairs

In vergelijking met de Forbes-lijst met de rijkste mensen ter wereld is deze cryptolijst behoorlijk jong. De gemiddelde leeftijd in de top 20 is slechts 42 jaar terwijl de gemiddelde leeftijd op de Forbes-lijst 67 bedraagt.

