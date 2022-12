Dit ziekenfonds plant een stijging van de bijdrages voor 2023: wat krijg je er (extra) voor in de plaats?

De belangrijkste wijzigingen vanaf 2023

De maximumfactuur voor dokters- en apothekersrekeningen: wat is het? En kom jij ervoor in aanmerking?

• Voetverzorging: wat in 2022 enkel terugbetaalbaar was voor diabetici, is in 2023 een voordeel voor iedereen met een medisch voorschrift. Ze krijgen 5 euro per voetverzorging terug, met een maximum van 4 beurten per jaar.