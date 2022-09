Dit ziekenfonds betaalt een deel van de kinderopvang terug

Spaargids.beGaat je zoon of dochter naar de crèche? Dan kan je een deel van de factuur ervan doorschuiven. De overheid voorziet immers in een tegemoetkoming. Daarnaast springt ook één mutualiteit in de bres. Spaargids.be legt uit op welke vergoedingen je kan rekenen.

Belastingvermindering

Moet je jouw kind laten opvangen, dan mag je per dag tot 14,40 euro van de kosten inbrengen in je jaarlijkse belastingaangifte. Het levert je een belastingvermindering op van 45 procentvan de aftrekbare som. Zo moet je 64,8 euro minder belastingen betalen voor elke tien dagen dat je die 14,40 euro kan inbrengen. Let wel: je mag maximaal het bedrag inbrengen dat je effectief betaalt.

Ben je een alleenstaande ouder, dan krijg je daar nog een extra belastingvermindering bovenop, waardoor je totale belastingvermindering kan oplopen tot 75 procent. Het extra percentage boven de 45 procent hangt wel af van je inkomen. Het hoger dat is, hoe kleiner het extraatje. De fiscale aftrek geldt voor kinderen tot 14 jaar. Gaat het om een kind met een zware handicap, dan loopt dit door tot 21 jaar.

Om ervan te kunnen genieten, moet je wel beroepsinkomsten hebben. De opvanginstantie moet dan weer beschikken over een erkenning hebben van Kind en Gezin.

Voor een kind dat jonger dan drie jaar is, heb je twee mogelijkheden. Je kan kiezen voor bovenstaande regeling of voor een verhoging van je belastingvrije som. Dat is de onderste som van je inkomen waarop je geen belasting moet betalen. Die wordt in dat geval met 630 euro verhoogd. Heb je weinig of geen opvangkosten voor een jong kind, dan is die laatste regeling voordelig.

Kinderopvangtoeslag

Gaat je kind naar een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche in Vlaanderen of Brussel en betaal je daar een prijs die niet afhangt van jouw inkomen, dan heb je recht op een kinderopvangtoeslag. Voor elke dag dat je kind er minstens vijf uur verblijft, ontvang je 3,36 euro. Is dat minstens drie uur, dan krijg je de helft van dat bedrag.

De toeslag wordt uitbetaald met het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. De uitbetaling gebeurt ook automatisch op basis van de gegevens die je opvanginstantie doorgeeft aan Kind en Gezin. Woon je in Brussel? Dan moet je zelf nog een aanvraag indienen.

Mutualiteit

Ten slotte kunnen sommige mensen nog genieten van een tussenkomst van hun ziekenfonds. Dat is alvast het geval bij leden van de Liberale Mutualiteit. Die kent een tussenkomst tot 60 euro per jaar toe voor de opvang van kinderen tot 3 jaar. Andere mutualiteiten helpen je dan weer bij het vinden van een kinderdagverblijf of onthaalouder. Dat is onder meer het geval bij Helan en Solidaris. Bekijk hier of het voor jou voordeliger is om van ziekenfonds te veranderen.

