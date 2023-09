Dit staat klanten van BNP Paribas Fortis en bpost bank te wachten: voor 2 euro per maand naar de post of voor 5,50 euro naar het bankkantoor

Vals nieuws over tariefver­ho­ging duwt aandelen Mastercard de hoogte in

Mastercard gaat de transactietarieven voor handelaars toch niet optrekken. De krant ‘Wall Street Journal’ had verkeerd over een dienstwijziging bericht, waarna de aandeelprijzen naar een recordniveau stegen. In werkelijkheid blijkt het te gaan om een aanpassing die enkel in de Verenigde Staten van toepassing is en geen klanten treft.