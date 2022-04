"Dit soort instapklare en gerenoveerde huizen komen niet vaak op de markt": het huis van Sven en Cindy is volgens makelaar minstens 550.000 euro waard

social media Omzetgroei Fa­cebook-moederbe­drijf Meta traagste in tien jaar en winst daalt 21 procent ten opzichte van vorig jaar

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, bereikte dagelijks 2,87 miljard gebruikers op alle apps in het eerste kwartaal van 2022. Dat is zes procent meer dan een jaar eerder. De omzet groeide naar 27,91 miljard dollar of omgerekend 26,43 miljard euro in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Dat is minder dan analisten verwachtten, maar een groei van zeven procent ten opzichte van 2021. De netto-inkomsten daalden met 21 procent ten opzichte van vorig jaar.

27 april