“Dit shirt werd eerst verkocht voor 510 euro, vijf jaar later voor 9.999 euro”: ook investeerders azen op verzamelobjecten

“Een Rolex is bij het buitenstap­pen van de winkel al meteen 3.000 euro méér waard”: expert geeft advies om te beleggen in horloges

Vind je op zolder nog een horloge uit vervlogen tijden, gooi het dan niet zomaar weg. Het kan best nog wat geld waard zijn. “Een uurwerk van je vader of grootvader kan, als het van een bekend merk zoals Omega is, na reparatie tot 1.500 euro waard worden”, zegt Raymond Meeus, expert in horloges en ambachtsman in de Antwerpse Diamantwijk. Hij vertelt welke horloges de moeite zijn om in te investeren.

20 januari