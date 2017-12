Dit royale bedrag verdiende topman van Apple het afgelopen jaar FT

12u41

Bron: ANP 0 AFP Topman van Apple, Tim Cook. Geld Apple-topman Tim Cook heeft het afgelopen jaar ongeveer 102 miljoen dollar verdiend, omgerekend 85 miljoen euro.

Cook kreeg een basissalaris van 3 miljoen dollar, een aandelenpakket ter waarde van 89,2 miljoen dollar en een bonus van 9,3 miljoen dollar. De omzet van Apple is het afgelopen jaar ferm gestegen.

Cook volgde Steve Jobs in de zomer van 2011 op als topman. In de praktijk was Cook al geruime tijd verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen van het bedrijf. Opvallend: in tegenstelling tot Cook, eigende voormalig Apple-CEO Steve Jobs zichzelf niet bepaald een topsalaris toe. Met een loon van 1 dollar per jaar verdiende hij - zacht gezegd - ruim onder de norm. Ook voor bonussen haalde de Jobs doorgaans zijn schouders op. Toch stond de man steevast in de lijst van beste verdienende CEO's ter wereld. Onder meer dankzij zijn aandelen in Walt Disney Co. waarvan hij de grootste aandeelhouder werd. Zijn vermogen werd in 2011 geschat op 7 miljard dollar.

Privévliegtuig

Apple wil sinds dit jaar dat Cook trouwens alleen nog maar privévliegtuigen gebruikt. Hij mag geen tickets voor gewone passagiersvliegtuigen meer boeken, om veiligheidsredenen. Dat geldt niet alleen voor zakelijke vluchten, maar zelfs voor privéreisjes. Cooks vluchten kostten Apple afgelopen jaar 93.000 dollar. Zijn beveiliging kostte bijna een kwart miljoen. Vijf andere Apple-bestuurders verdienden het afgelopen jaar in totaal 24,2 miljoen dollar.