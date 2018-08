Dit is hoe McDonald's écht winst maakt Redactie De Ondernemer

22 augustus 2018

Als je iemand zou vragen waar McDonald's het grootste gedeelte van de inkomsten vandaan haalt, dan zullen de meesten beginnen over hamburgers, friet of McFlurries. De waarheid leert echter dat het grote geld met vastgoed wordt binnengehaald.

Zoals het een goede start-up betaamt, begon McDonald's in 1937 op kleine schaal, schrijft Medium.com. Met een hotdogstand om precies te zijn. Ruim vijftien jaar lang werden er kleine succesjes geboekt, totdat men in 1953 een revolutionaire manier vond om het proces van hamburgers maken aanzienlijk te versnellen.

Het lopendebandmodel uit de fabrieken deed zijn intrede in de restaurants met de grote gele M. Natuurlijk is de Big Mac nog altijd een gouden publiekstrekker en worden er iedere dag ontzettend veel frieten, cola en ijsjes verkocht. Maar wat bijna niemand weet, is dat het grootbezit van onroerend goed het meeste geld in het laatje brengt. En dat doet men op een slimme manier.



Denk maar eens aan alle toeristische attracties die je ooit heb bezocht. Grote kans dat er op steenworp afstand een filiaal van McDonald's zit. De Big Ben? Slechts twee minuten met de auto naar de Mac. Times Square in New York? Eén minuut. Zelfs vanaf het Rode Plein in Moskou kun je binnen drie minuten lopen aan een portie Chicken McNuggets zitten.

Franchise

Financiële publicaties uit 2017 vertellen dat 85 procent van al deze goudmijntjes wordt gerund door franchisers. Dus waar het bedrijf in eerste instantie al simpel geld verdient door de naam aan het restaurant en de producten te verlenen, strijkt het ook nog eens flinke bedragen op met de verhuur van de panden.

Voor franchisers gaat McDonald's verder dan alleen het ontlenen van de naam en alle voordelen die daar voor beide partijen aan kleven. Het bedrijf is een verhuurder van het eigen restaurant en zit wereldwijd op de meest gunstige en/of iconische plekken. Daarbij genieten zij het voordeel van de stijgende waarde van onroerend goed.

Franchisers vinden het prima, ze hebben tenslotte een hotspot te pakken. De prijs die zij voor een overeenkomst als deze betalen, zorgt ervoor dat de grootste fastfoodketen ter wereld zichzelf kan indekken tegen eventuele schommelingen in de branche. Het is briljant eenvoudig en het brengt ook nog eens een jarenlange garantie van het voortbestaan van het bedrijf met zich mee.