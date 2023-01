Dit is het moment om koopjes te scoren: “Als de huidige voorraad uitgeput is, zal de volgende levering al 10 procent duurder zijn”

Winkelkar nu al bijna 20 procent duurder, zegt Testaan­koop

De prijzen in de supermarkt blijven nog altijd stijgen: zo is een winkelkar in december gemiddeld bijna 20 procent (19,67 procent) duurder geworden tegenover een jaar geleden. Dat heeft Testaankoop berekend, die het heeft over "de hoogste inflatie die ze ooit zag". In november bedroeg de prijsstijging nog 18,11 procent.

4 januari