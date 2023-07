Dit is een betere optie dan vruchtgebruik voor partner of kind: “Maar wacht niet tot op het laatste nippertje”

“Eén jaar je geld vastzetten is een beter idee dan het te laten roesten op je spaarreke­ning”: dit moet je weten over de éénjarige staatsbon

De rente stijgt, maar helaas niet voor iedereen. Wie spaart op een klassiek spaarboekje, blijft op zijn honger zitten, terwijl banken weer woekerwinsten boeken. Maar met de lancering van een éénjarige staatsbon gooit de overheid nu een knuppel in het hoenderhok. Wat houdt die éénjarige staatsbon in? Waarom is hij interessant? En hoe koop je staatsbons? We vragen onze geldexpert Pascal Paepen naar de voor- en nadelen.