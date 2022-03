Dit is duurste gemeente van het land om appartement te kopen: check hier prijzen in jouw regio

Met een gemiddelde van 547.133 euro was Knokke-Heist vorig jaar alweer de duurste gemeente van het land om een appartement te kopen. In Deinze stegen de prijzen dan weer met meer dan 65 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. We verwerkten ze in onze HLN-Woonwijzer, zodat je zelf kunt bekijken hoeveel een flat in jouw gemeente kostte.

Vorig jaar betaalde je in ons land gemiddeld 257.228 euro voor een appartement, ofwel 5,2 procent meer dan een jaar eerder. In Vlaanderen waren flats nog een stukje duurder: 262.414 euro (+5,7 procent). De stijging was er meer uitgesproken dan die in Brussel (+3,6 procent tot 284.488 euro) en Wallonië (+3,4 procent tot 194.821 euro).

In Antwerpen (+6,4 procent tot 246.188 euro), Vlaams-Brabant (+8,7 procent tot 274.648 euro) en Oost-Vlaanderen (+8,8 procent tot 264.545 euro) was de procentuele stijging nog een stuk groter. terwijl Limburg (+4,6 procent tot 225.289 euro) en West-Vlaanderen (+4,3 procent tot 288.054 euro) onder het gemiddelde bleven.

Quote De verklaring voor de spectacu­lai­re toename in Deinze heeft te maken met duurdere nieuwbouw­pro­jec­ten en de toegenomen vraag.

Op het niveau van steden en gemeenten zal het niet verbazen dat Knokke-Heist het duurst was. De prijs nam er opnieuw toe met 8,2 procent tot 547.133 euro. Dat was maar liefst 166.000 euro meer dan voor een flat in de tweede duurste gemeente, Sint-Pieters-Woluwe (381.119 euro). In de top tien staan nog zes andere Brusselse plaatsen. Het Waals-Brabantse Waterloo en het Oost-Vlaamse Deinze (372.140 euro) zijn de andere ‘buitenbeentjes’.

Vooral de positie van Deinze is verrassend na een onwaarschijnlijke prijsstijging van 65,4 procent in amper één jaar tijd. De verklaring voor die spectaculaire toename heeft te maken met duurdere nieuwbouwprojecten die er op de markt kwamen en door de toegenomen vraag. In de lijst met de goedkoopste tien gemeenten is Maasmechelen (-4,8 procent tot 171.048 euro) de enige Vlaamse vertegenwoordiger. De prijs ligt er ruim driemaal lager dan die in Knokke-Heist.

Hieronder lichten we per provincie de situatie toe. Omdat er op verschillende locaties onvoldoende transacties waren het voorbije jaar, was het niet mogelijk om in elke provincie een top tien van de duurste en goedkoopste gemeenten op te stellen. Daar geven we een globaal overzicht.

LIMBURG: Pelt stijgt al vijf jaar sterk

Door een prijscorrectie van meer dan 10 procent stond Lommel in 2021 niet meer helemaal bovenaan. In Lanaken, Genk en Pelt moest je dan weer fors meer betalen. Die laatste kende in een periode van vijf jaar de grootste prijsstijging en werd zo de duurste gemeente van de provincie. Maasmechelen daarentegen was duidelijk de goedkoopste locatie. Daar betaalde je bijna 100.000 euro minder voor een flat.

OOST-VLAANDEREN: Deinze springt over Gent

In 2020 behoorde Deinze niet eens tot de top tien met duurste steden en gemeenten, maar de verkoop van een reeks nieuwbouwprojecten deed de prijzen exploderen en maakte van de stad de duurste van de hele provincie. Zelfs in Gent, waar de prijzen onder het provinciale gemiddelde bleven, was een flat een pak goedkoper. De waarde van de appartementen in Merelbeke kreeg een tik. Nog dit: Sint-Martens-Latem, de duurste locatie van het land om een huis te kopen, werd niet opgenomen in de lijst, omdat daar weinig of geen flats werden verkocht en de cijfers er dus niet representatief waren.

BRUSSEL: alles duurder, maar niet spectaculair

Het Brusselse Gewest is traditioneel de duurste regio, maar de prijsstijging bleef in 2021 relatief beperkt (3,6 procent). Er was echter geen enkele gemeente waar een appartement goedkoper werd, terwijl dat in de andere provincies wel zo was. Sint-Pieters-Woluwe sprong over Ukkel en Elsene en werd zo de duurste locatie. Ook Sint-Gillis (+12,4 procent) werd flink prijziger.

ANTWERPEN: Boom niet langer goedkoopste

In 2020 waren Zoersel en Schilde nog aan elkaar gewaagd bovenaan de lijst met duurste locaties, maar door een prijsdaling in de eerste en een -stijging in de tweede gemeente, ontstond in 2021 een verschil van 40.000 euro. Tussen Zoersel en Wijnegem, de nummers twee en drie, gaapte er nog eens een kloof van 31.000 euro. Omdat flats in Boom 13.5 procent duurder werden, gaf de gemeente de fakkel van de goedkoopste appartementenlocatie door aan Turnhout.

VLAAMS-BRABANT: 20 procent erbij in Grimbergen

Tervuren stond in 2021 niet langer op de eerste plaats door een prijsdaling van 6,2 procent. Leuven sprong over de gemeente, maar Herent werd de duurste locatie door een forse toename van 16 procent. Enkel in Grimbergen en Vilvoorde gingen de prijzen nog harder omhoog. Ook hier is de duurste locatie voor een huis — Sint-Pieters-Leeuw — helemaal niet de duurste voor een appartement.

WEST-VLAANDEREN: grote verschillen tussen kustgemeenten

De huizenprijzen in Nieuwpoort namen een flinke duik (-12,4 procent), maar die van de appartementen (+5.6 procent) stegen iets meer dan het provinciale gemiddelde. Opmerkelijk: zowel in de lijst van duurste als goedkoopste top tien noteerden we telkens vier kustgemeenten. In Knokke-Heist betaalde je het meest en in Bredene het minst. De goedkoopste appartementen stonden niet langer in Menen, maar in Izegem.

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

