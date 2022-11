“Dit aandeel groeit tot 90% per jaar, ondanks de slechte marktomstandigheden.” Belegger Robbe (24) legt zijn portefeuille voor aan onze geldexpert

Fors meer winst voor de grootste bedrijven in België, maar zet die trend zich door? “Er is nog geen reden om feest te vieren”

De vijfduizend grootste ondernemingen van het land zagen hun omzet en winst in 2021 gevoelig stijgen. Dat blijkt uit de publicatie van de Trends Top 5.000. Zet die trend zich door en kunnen ondernemingen ook dit jaar en de volgende jaren genieten van hogere omzet en winst? En hoe reageer je daar best op als belegger? We vragen het onze geldexpert Pascal Paepen, die toch enkele bedenkingen heeft.

16 november