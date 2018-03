Disneyland leukste plek op aarde? Niet voor wie er werkt HR

"Dit is een prachtige job. Ik hou van de interactie met de klanten, die van over de hele wereld naar hier komen." Billie Taylor werkt al vijf jaar voor Disneyland en is heel enthousiast over haar job. Het loon, daar is ze iets minder blij mee. En ze is niet alleen.

Billie Taylor verdient 11,50 dollar per uur in een restaurant in Disneyland. Daarmee kan ze zich geen eigen stekje veroorloven in Orange County, waar Disneyland is gevestigd. Ze slaapt bij vrienden op de zetel. De vrouw dacht lange tijd dat ze de enige van haar collega's was die op het randje van de armoede balanceerde. Maar uit een enquete bij 5.000 Disney-medewerkers in Amerika blijkt dat veel van hen het moeilijk hebben om rond te komen. Een tiende van de werknemers verklaarde dat de afgelopen twee jaar dakloos te zijn geweest.

Driekwart van de medewerkers van Disneyland verdient niet genoeg om zijn maandelijkse basisaankopen te kunnen doen. "Walt Disney promoot Disneyland als de 'leukste plek op aarde', maar voor veel van de 30.000 mensen die er werken, is het helemaal niet de leukste plek om te werken," klinkt het. Het onderzoek werd uitgevoerd namens enkele vakbonden en een organisatie die pleit voor een stijging van het minimumloon.

Ongeveer een tiende van de werknemers was de afgelopen twee jaar dakloos, terwijl 56 procent zich zorgen maakte om uit zijn huis te worden gezet. Maar liefst 68 procent van werknemers heeft onvoldoende toegang tot veilig en voedzaam eten. Meer dan de helft slaat soms maaltijden over wegens geldgebrek, en een op de zeven werknemers maakt gebruik van voedselbanken of andere goede doelen.

Volgens het onderzoek verdienen werknemers van het pretpark gemiddeld 12 dollar per uur. Het minimumloon bedraagt er 10,50 dollar per uur. De vakbonden willen dat het het minimumloon stijgt tot 18 dollar per uur in 2022. Een woordvoerster van Disneyland zegt dat de studie onnauwkeurig onbetrouwbaar is en dat ze werd betaald door de vakbonden.

Ondanks het lage loon, doen de meeste ondervraagden hun job wel graag: 79 procent is trots op zijn werk.