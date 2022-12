Digitale energiemeter: bijna 80.000 weigeringen van gezinnen dragen bij tot vertraagde uitrol

Tussen maart 2021 en november 2022 weigerden 8.791 gezinnen expliciet de plaatsing en is er sprake van 70.000 impliciete weigeraars. Minister Demir geeft aan dat ze weinig zicht heeft op de exacte reden tot weigering. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van Staf Aerts (Groen) in het Vlaams Parlement.

Elektromagnetische straling

Over de ongeveer 70.000 impliciete weigeringen beschikt Fluvius volgens de minister eveneens niet over detailinformatie. “Die dossiers zijn nog lopende om te blijven proberen toch toegang te krijgen”, luidt het.

Lager percentage dan gepland

Vandaag is 31 procent van het totale aantal meters digitaal. Dat is een lager percentage dan initieel gepland. Naast de plaatsingsweigeringen schuift de minister nog enkele redenen voor de vertraagde uitrol naar voor. Kwaliteits- en veiligheidsproblemen vergden bijsturingen, er heerst een schaarste aan technici op de arbeidsmarkt en er ontstaan leveringsproblemen van materialen. Leestip : Heb je zonnepanelen en een analoge meter? Bij nulverbruik ben je dit bedrag aan netkosten extra kwijt in 2023.

Een half procent communiceert niet

Ongeveer 0,5 procent van de zowat 1,1 miljoen geïnstalleerde digitale elektriciteitsmeters communiceert volgens de minister niet. Indien er niet voldoende dekking is via het eigen netwerk op de locatie van de meter, probeert Fluvius vanaf het eerste kwartaal van 2023 om, via een buitenantenne, toch connectie te maken met een mobiel netwerk. Indien de woning zich bevindt in een zone waar ook buiten geen dekking is, zal Fluvius via periodieke meteropneming blijven werken.