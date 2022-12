Dieselprijs zakt morgen met 10 cent naar laagste peil in bijna een jaar

Het kerstdiner van André (77) en Liliane (75) voor 15 man kost 277 euro: “De diepvries zit zo vol dat er geen plaats meer is voor ijsblokjes”

Straks genieten we allemaal van een heerlijk kerstmaal, maar stap binnen in eender welke huiskamer en je zal zien dat het menu altijd verschilt. HLN Eten bezoekt in de eindejaarsperiode gezinnen die inkijk geven in hun kerstbudget en -gewoontes. André Rutten (77) uit Genk heeft een LAT-relatie met zijn vriendin Liliane Jacobs (75). Zoon Jan (53) woont thuis bij zijn vader. Samen koken zij voor 15 mensen, want ook de drie overige kinderen van André komen op 25 december samen met hun gezin over de vloer. “De kinderen stellen altijd voor om de kosten te delen, maar zolang ik het kan blijven betalen doe ik het ook.”

