Dieselprijs stijgt naar niveau van voor accijnsverlaging

Zoveel kan je verdienen door met de fiets naar het werk te gaan

De lente is in het land. Voor veel mensen hét signaal om hun wagen in te ruilen voor de fiets. Volgens cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta rekent één op drie Belgische werknemers op zijn of haar stalen ros voor de woon-werkverplaatsing (of een deeltje ervan). Buiten het voordeel van de lichaamsbeweging en de frisse neus, krijgen bepaalde werknemers ook een fietsvergoeding van hun werkgever. Voor wie is dat weggelegd? Wat zijn de voorwaarden? En krijg je zo’n vergoeding ook als je je met een speedpedelec of e-step voortbeweegt? Jobat.be zet je op weg.

21 maart