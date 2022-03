Dieselprijs stijgt in één klap met 20 cent per liter. Zien tankstations zich gedwongen om te sluiten? “Wettelijk eigenlijk geen andere optie”

De maximumprijs voor diesel aan de pomp stijgt morgen met ruim 20 cent naar 2,286 euro per liter. Een ongeziene sprong. En het einde is nog niet meteen in zicht. Pas vorig weekend ging de maximumprijs voor het eerst ooit door de grens van 2 euro per liter. “Als pomphouders de wet willen respecteren, zouden ze eigenlijk moeten sluiten.”

“Dit is ongezien”, zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars. “De grootste prijsaanpassing die ik me kan herinneren, was een sprong van 15 of 16 cent. Dit gaat daar nog eens over. En eigenlijk zou de maximumprijs nog hoger moeten liggen”, zegt Mattart. “Door het systeem waarmee de overheid de maximumprijs bepaalt, worden de internationale prijsstijgingen slechts met vertraging doorgerekend. Daardoor lijden de handelaars aan de huidige maximumprijs vandaag al 5 cent per liter verlies. Voor de grotere spelers gaat dat om honderdduizenden euro’s verlies per dag.”

Het is meteen ook de reden waarom sommige pomphouders de opgelegde maximumprijzen niet respecteren en toch meer aanrekenen. “Ze worden geconfronteerd met twee wettelijke verboden”, zegt Mattart. “Ze mogen enerzijds niet boven de maximumprijs verkopen, maar tegelijk is het bij wet ook verboden om met verlies te verkopen. Als ze de wet willen respecteren, zouden de tankstations eigenlijk moeten sluiten, maar dat doet niemand graag.”

Een probleem dat de overheid erkent. “De vastgelegde maximumprijzen beschermen de consument tegen prijsschommelingen en stijgende prijzen. Omdat pomphouders nu duurder moeten aankopen dan die prijs, lijden zij momenteel verliezen”, valt te horen bij de FOD Economie, waar de maximumprijzen bepaald worden. “Er is overleg op politiek niveau met de sector om op korte termijn een oplossing uit te werken.”

Oorzaak van de blijvende prijsstijgingen aan de pomp is in grote mate de oorlog in Oekraïne en de bijhorende sancties tegen Rusland, één van de belangrijke olieproducerende en -exporterende landen. “Hoe dit verder zal evolueren, is moeilijk te voorspellen”, zegt Mattart. “De prijzen op de internationale markten zijn de laatste tijd zó volatiel. Dat is nooit eerder gebeurd. Er is niks van logica meer, de prijzen gaan met bokkensprongen op en neer. Veel hangt af van de crisis in Oekraïne, maar ook van de andere toevoerlanden en of zij bereid zijn de productiecapaciteit op te drijven.”

Hoe voelt u de stijgende prijzen aan de pomp? Woont u ver van uw werk of moet u in het weekend met de kinderen rondrijden en wordt een volle tank stilaan onbetaalbaar? Voor een reportage zoeken we lezers met een eigen wagen die ons een inkijk willen geven in wat de hoge brandstofprijzen voor hen betekenen. Personen die hun verhaal willen vertellen, mogen mailen naar celien.moors@dpgmedia.be. Graag sturen we ook een fotograaf langs. Alvast bedankt.

