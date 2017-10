Dieselprijs piekt opnieuw ISW

10u50

Bron: Belga 0 Photo News Geld De maximumprijs van diesel stijgt woensdag boven 1,37 euro per liter, voor het eerst sinds eind 2014. Begin oktober stond de dieselprijs al eens op het hoogste niveau sinds eind 2014, maar nadien volgde een daling. Nu piekt diesel opnieuw en gaat de prijs ook over 1,37 euro.

Wie vanaf woensdag diesel tankt, betaalt maximaal 1,371 euro per liter. Dat is 1,7 cent meer dan de huidige maximumprijs.

Ook lpg

De stijging heeft te maken met de notering van olieproducten op de internationale markten, en met de omschakeling van de zomer- naar de winterkwaliteit voor de biocomponent FAME in de diesel, zegt de federale overheidsdienst Economie.

Ook lpg wordt woensdag duurder. De maximumprijs stijgt met 3,2 cent per liter naar 0,559 euro per liter.