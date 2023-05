Dieselprijs op laagste niveau sinds herfst 2021

“Met slechts één land heeft België een afspraak over dubbele erfbelas­ting”: hoe vermijd je dubbel betalen bij erfenis uit het buitenland?

Als je erft van iemand die in Vlaanderen woonde, moet je Vlaamse erfbelasting betalen. Ook als de goederen die je krijgt zich in het buitenland bevinden. Soms wordt er ook in het buitenland erfbelasting geëist. Moet je dan twee keer betalen? Onze geldexperte Ayfer Aydogan legt uit waar je op moeten letten als de overledene vermogen in het buitenland had. “Als je dit niet doet, betaal je twee keer, en dat is niet zo uitzonderlijk.”