Dieselprijs op hoogste niveau dit jaar

09 april 2019

Bron: belga 0 Geld De maximumprijs van diesel gaat vandaag omhoog. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan maximaal 1,548 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Dat is het hoogste niveau dit jaar, volgens gegevens van de petroleumfederatie.

De nieuwe maximumprijs ligt 2 cent per liter hoger dan de huidige. De stijging is het gevolg van het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.