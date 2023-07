Dieselgate: rechter veroordeelt Volkswagen tot schadevergoeding van 5 procent aankoopprijs

Jobat Kloppen de clichés over ambtenaren? Kara maakte de overstap: "Blij dat ik niet moet stressen over loononder­han­de­lin­gen”

Volgens de recentste cijfers van het Salariskompas van Jobat.be is werken voor de overheid geen slecht idee. Onze overheid staat immers op de vijfde plaats in de rangschikking van de best betalende sectoren én de sectoren waar de medewerkers het gelukkigst zijn in hun professionele leven. Ambtenaren kampen echter wel met heel wat hardnekkige vooroordelen. Kloppen die? Kara Roggeman van de FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) geeft haar mening over zes hardnekkige clichés.