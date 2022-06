Diesel wordt morgen opnieuw bijna 10 cent duurder

De brandstofprijzen kamperen al geruime tijd in hogere sferen. Na de schaarste door economische heropleving volgde eind februari de Russische invasie in Oekraïne, die de prijzen verder opwaarts stuurde. Medio maart piekte de dieselprijs op de recordhoogte van 2,286 euro per liter. Eerder deze week was de prijs opnieuw boven de 2 eurogrens gestegen.