Diesel tanken vanaf dinsdag goedkoper

Welke kritiek op elektri­sche wagens is terecht? Expert: “Tegen 2030 komt er een doorbraak op gebied van batterijen”

Vlaanderen raakt niet uitgepraat over Jurgen (47) die zijn Tesla inruilt voor een benzineauto. In het debat over de elektrische wagens lopen de emoties zeer hoog op, zo blijkt. Welke kritieken zijn terecht, welke niet? Hoe komt het dat de batterij van zulke wagens veel zwakker lijkt dan autobouwers voorhouden? En wanneer worden elektrische auto’s eindelijk goedkoper? Professor Joeri Van Mierlo (VUB), dé autoriteit in België, beantwoordt al uw prangende vragen.