Diesel morgen voor tweede dag op rij duurder

Zwevezele Ook de oudste pompbedien­de van het land snapt dure brandstof­prij­zen niet meer: “Geen wonder dat iedereen een elektri­sche fiets koopt”

De cijfers aan de pomp blijven de pan uit swingen. Honderd euro voor een volle tank is geen uitzondering en bij die bedragen krabt Urbain Goethals (90) zich toch even in het haar. Hij is de oudste pompbediende van het land en runt al 64 jaar tankstation De Warande in Zwevezele. “Dit jaar heb ik de prijzen al meer dan honderd keer moeten aanpassen”, zucht hij. “Bij de oliecrisis in de jaren zeventig was het bijlange zo erg niet.”

24 juni