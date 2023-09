Diesel, lpg en stookolie worden duurder vanaf morgen

“Let op de kosten, die maken het vaak een pak minder interes­sant”: waar kan je voordelige buitenland­se staatsbons kopen en hoeveel leveren die je op?

De nieuwe staatsbon wordt wellicht de populairste in zijn soort. Tienduizenden beleggers gaan ervoor. Niet alleen Belgen, trouwens. In een interview voor de Nederlandse radio roept minister Peter Van Peteghem (CD&V) ook Nederlandse spaarders op om onze staatsbon aan te schaffen. Kan dat zomaar, een buitenlandse staatsbon kopen? En kunnen wij dan ook intekenen op een Nederlandse of Duitse staatsobligatie? We vragen het aan onze geldspecialist Pascal Paepen. Die wijst op de voordelen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de nadelen.