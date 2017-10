Didi verkocht álles voor bitcoin. In afwachting van prijsexplosie woont hij op camping met gezin avh

17u45

Bron: Business Insider 0 Facebook Facebook Geld Dat Didi Taihuttu gelooft in bitcoin, is een understatement. De 39-jarige Nederlander zette zijn huis te koop voor bitcoin en ook zijn auto, motor, elektrische fietsen en kleren staan te koop. Met de opbrengst koopt hij bitcoin en andere cryptomunten. En in afwachting van een prijsexplosie woont hij met zijn gezin op een camping

“Jullie zijn allemaal gek, zou een leek zeggen”, vertelt Taihuttu aan Business Insider. “Maar wij zijn een avontuurlijk ingesteld gezin en gaan die gok nu even aan om minimalistisch te leven. Als je nooit een risico neemt, is het leven ook maar saai.” Taihuttu hoopt in korte tijd zijn vermogen te vermenigvuldigen, want hij gelooft dat cryptomunten de toekomst zijn, meer dan eender welke andere munt.

Facebook Het idee om alles te verkopen, ontsproot tijdens een wereldreis.

Revolutie

Taihuttu vergelijkt cryptomunten met de opkomst van het internet. “Het internet was een revolutie voor informatie. Ik denk dat de blockchain en cryptocurrency’s een revolutie zijn op het gebied van het monetair stelsel”, zegt Taihuttu. “Over vijf jaar zal iedereen zeggen: logisch, dat hadden we aan zien kunnen komen.” Dat de internetbubbel ooit is gebarsten, lijkt Taihuttu niet veel zorgen te baren.

Lees verder onder de grafiek.

HLN De bitcoinprijs is de laatste jaren explosief gestegen.

2010

Taihuttu begon al in 2010 te beleggen in bitcoin, toen de munt nog minder dan een euro waard was. “Ik ben ondernemer, dus ik had gelijk zoiets van: daar gaan we in”, vertelt hij aan Business Insider. Maar toen de munt enkele honderden euro’s waard was, besloten ze alles te verkopen. “Had ik toen geweten dat hij vijf jaar later nog eens tien keer zoveel waard zou zijn, dan had ik natuurlijk niet alles verkocht”, zegt Taihuttu. “Maar ja, dat doe je dan. Ik dacht: ik moet winst maken.”

Lees verder onder de foto.

Facebook Didi Taihuttu met zijn gezin

Wereldreis

Zijn ambitieuze idee om alles te verkopen voor bitcoin ontsproot toen hij vorige zomer met zijn gezin op wereldreis ging. Op Bali ontmoette hij een Zuid-Afrikaanse beurshandelaar die na zeventien jaar zijn ontslag had ingediend en in de cryptohandel was gestapt. En op een strand in Australië liep hij iemand tegen het lijf die in bitcoin handelt. Ondertussen bestaat het groepje van Taihuttu uit zestien mensen. Via Skype analyseren ze de markt en overleggen ze welke cryptomunten interessant zijn.

Of Didi Taihuttu ooit multimiljonair wordt, valt af te wachten. Maar als cryptomunten hun opmars verderzetten, ziet het er heel goed uit voor hem.